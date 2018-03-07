ندوة تعريفية بـ"هندسة القاهرة" لطلبة الثانوية العامة

تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء ندوة تعريفية لطلاب الثانوية العامة على برامج الكلية سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو بنظام الساعات المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على توعية طلابها بالبرامج الدراسية بالكليات وإمكاناتها وشروط الالتحاق بتلك البرامج وفرص العمل للخريجين



من ناحيتها، اعتمدت الكلية لائحة جديدة لبرامج نظام الفصلين بكلية الهندسة تتيح للطلاب مزيدا من التوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية وتتواكب مع التطور السريع والمتلاحق للتعليم الهندسي ومهنة الهندسة بمصر والعالم، وذلك في إطار حرص الجامعة وكلياتها على التحول إلى جامعة من الجيل الثالث وبناء عقل الإنسان المصري نحو ريادة الأعمال.



كذلك تم اعتماد برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، هما الهندسة المدنية "تخصص البنية التحتية المدنية"، وهندسة وإدارة نظم الرعاية الصحية، وجار اعتماد برنامج جديد ثالث تحت مسمى هندسة وإدارة الطيران والملاحة بنظام الساعات المعتمدة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى ١١ برنامجا تبدأ في العام الجامعي المقبل.



وأشار الدكتور تاج الدين عميد كلية الهندسة، إلى أن الكلية تقوم حاليا بالإعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تستقبل الطلاب فور ظهور نتيجة الثانوية العامة والشهادات المعادلة وظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.



وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تقديم الكلية وبعض المؤسسات المانحة لعدد من المنح الدراسية للمتفوقين واستمرار الكلية في تقديم أفضل البرامج التعليمية والبحثية التي تنافس الجامعات العالمية، مضيفًا أن الكلية تسهم في أنشطة طلابية وعلمية عديدة لصقل مهارات الطلاب وقدراتهم نحو سوق العمل المصري والإقليمي.