مصطفى ثابت: إرث عدم الثقة بين المواطن والحكومة تتحمله القيادة السياسية الحالية

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن مصر تعاني من إرث كبير من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة بسبب القرارات التي لم تنفذ طوال العهود السابقة، لافتًا إلى أن هذا الإرث تتحمله القيادة السياسية الحالية.





وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يحدث في ملف الطاقة رائع، حيث قبل نهاية 2018 ستكون تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.



