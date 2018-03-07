ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: إرث عدم الثقة بين المواطن والحكومة تتحمله القيادة السياسية الحالية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 09:56 ص
مصطفى ثابت: إرث عدم الثقة بين المواطن والحكومة تتحمله القيادة السياسية الحالية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن مصر تعاني من إرث كبير من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة بسبب القرارات التي لم تنفذ طوال العهود السابقة، لافتًا إلى أن هذا الإرث تتحمله القيادة السياسية الحالية.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يحدث في ملف الطاقة رائع، حيث قبل نهاية 2018 ستكون تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن مشروعات الطاقة التي تنفذها مصر سيعظم من دور مصر الإقليمي.
المزيد عن: مصطفى ثابت القيادة السياسية الرئيس السيسي الحكومة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 10:20:24 AM