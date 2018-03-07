سحر نصر تبحث مع البنك الدولي حسن دعم البنك لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.









وأشاد عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك الدولى يعتبر التجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى "قصة نجاح"، مؤكدا حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، فى ظل حرصه أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.





وبحث الجانبان، زيادة دعم البنك فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع "اعمار سيناء"، وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر يعد اولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولى على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الأطار، أكد الدكتور ميرزا حسن، أن قرار البنك الدولى بدعم قطاعى التعليم والصحة فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.





وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حيث أشاد الدكتور ميرزا حسن، بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر مثل قطاع الطاقة.









وعقب اللقاء، قامت الوزيرة باصطحاب عميد المديرين التنفيذين بالبنك الدولى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شاهد الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، واستمع إلى شرح حول الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمر، واجراءات حصوله علي الموافقات و التصاريح و التراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني في تأسيس الشركات الجديدة، حيث اشاد بالخدمات التى يقدمها المركز فى ظل وجود ممثلين عن الجهات التى يحتاجها المستثمر لانهاء كافة اجراءاته فى وقت قصير.



