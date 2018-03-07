لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 09:29 ص
وكالات
النزال الأول
كيرتس اكسل -يهزم- مات هاردي
النزال الثاني
فريق أوثرز أوف بايج إيكام وريزار -يهزم- فريق أبولو كروز وتايتوس أونيل
النزال الثالث
فريق رومان رينز وسيث رولينز -يهزم- فريق درو ماكنتير ودولف زيجلر
النزال الرابع
إمبر موون -يهزم- ليف مورغان
النزال الخامس
فريق رومان رينز وبوبي لاشلي -يهزم- فريق سكوت داوسن وداش وايلدر
النزال السادس
نايا جاكس -تهزم- ميكي جيمس
النزال السابع
برون سترومان -يهزم- كيفين أوينز
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