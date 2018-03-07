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لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 09:29 ص
لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير
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وكالات
 

النزال الأول
كيرتس اكسل -يهزم- مات هاردي


النزال الثاني
فريق أوثرز أوف بايج إيكام وريزار -يهزم- فريق أبولو كروز وتايتوس أونيل


النزال الثالث
فريق رومان رينز وسيث رولينز -يهزم- فريق درو ماكنتير ودولف زيجلر


النزال الرابع
إمبر موون -يهزم- ليف مورغان


النزال الخامس
فريق رومان رينز وبوبي لاشلي -يهزم- فريق سكوت داوسن وداش وايلدر


النزال السادس 
نايا جاكس -تهزم- ميكي جيمس


النزال السابع
برون سترومان -يهزم- كيفين أوينز

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