روحاني: إيران لم تكن البادئة بإثارة التوتر في المنطقة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده لم تكن هي البادئة بإثارة التوتر في المنطقة، مؤكدا على أن السياسة التي تنتهجها طهران مبنية على التعاون والصداقة مع الجيران.

جاء ذلك في لقاء جمع روحاني ونظيره السويسري، آلان بيرسيه، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، حيث تطرق إلى الملف النووي الإيراني قائلا إنه "اتفاق دولي متعدد الاطراف وأن أمريكا بخروجها منه اثبتت بأنها غير ملتزمة بتعهداتها على الصعيد الدولي."

من جهته أكد بيرسيه وفقا لما نقله تقرير الوكالة الإيرانية على "دعم بلاده للاتفاق النووي، لافتا على أن "هذا الاتفاق تحقق بعد مفاوضات طويلة وحظي أيضا بتأييد مجلس الأمن الدولي وينبغي على جميع الدول االعمل للحفاظ عليه."