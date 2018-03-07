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سيرينا تنجح في أول اختباراتها بويمبلدون

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:24 ص
سيرينا تنجح في أول اختباراتها بويمبلدون
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وكالات
 
توجت الأمريكية سيرينا وليامز، عودتها لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد غيابها العام الماضي، بسبب الحمل، بالفوز على الهولندية ارانتشا روس، في الدور الأول.

وبخلاف رداء "الأميرة المحاربة" الذي أثار جدلا في بطولة فرنسا قبل أسابيع، ظهرت سيرينا بشكل مختلف وانتزعت الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-3.

ورغم تراجعها في التصنيف إلى المركز 181، إلا أنها أثبتت اليوم أنها لم تذهب إلى ويمبلدون لمجرد المشاركة.

واحتاجت بطلة ويمبلدون 7 مرات لست نقاط لحسم المباراة قبل أن تتقدم للدور التالي.

وقالت سيرينا عقب المباراة "لقد قدمت (روس) أداء مذهلا اليوم ولم أشاهدها تلعب بهذا المستوى من قبل.. لم أقدم كل ما لدي لكنني أتحسن". 

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