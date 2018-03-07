توقيت مباراة انجلترا وكولومبيا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب إنجلترا في مواجهة قوية أمام كولومبيا وذلك اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم ١٥ يوليو الجاري.

صعد منتخب انجلترا لمرحلة خروج المغلوب بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد ٦ نقاط حيث فاز على تونس بنتيجة ٢-١ ثم سحق بنما بسداسية وخسر من بلجيكا بهدف.

وتأهل المنتخب الكولومبي للدور التالي من بطولة كأس العالم رغم الخسارة من اليابان في المباراة الافتتاحية ولكنه فاز على السنغال وبولندا في آخر جولتين.

ويستضيف ملعب سبارتاك موسكو ، لقاء كولومبيا وانجلترا، اليوم الثلاثاء والموافق ٣ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

لم يخسر منتخب انجلترا من كولومبيا خلال الخمس مباريات التي جمعتهما حيث فاز ٣ مرات وتعادل مرتين، وآخر لقاء جمعهما كان في مايو ٢٠٠٥ وفازت انجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفازت انجلترا على كولومبيا في مونديال ١٩٩٨ بثانئية نظيفة وكانت في مرحلة المجموعة وسجل للانجليز كلا من أندرتون وبيكهام.

ومن المنتظر أن يتم نقل مواجهة انجلترا وبلجيكا في دور الستة عشر من كأس العالم من خلال البث الحي والمباشر عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" بالإضافة لقناة "تي آر تي ١" التركية وقناة "إيطالية ١".

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.