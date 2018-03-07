تفاصيل مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب السويد، مع منتخب سويسرا اليوم الثلاثاء 3-7-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات :-

- بين سبورت 1 Max HD.

- بين سبورت 2 Max HD.

وتأهل منتخب السويد كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعد منتخب سويسرا كثاني المجموعة الخامسة في المونديال.

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