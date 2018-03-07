ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:18 ص
تفاصيل مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
بث مباشر
طباعة
أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب السويد، مع منتخب سويسرا اليوم الثلاثاء 3-7-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات :-

 

- بين سبورت 1 Max HD.

 

- بين سبورت 2 Max HD.

 

وتأهل منتخب السويد كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعد منتخب سويسرا كثاني المجموعة الخامسة في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مباراة السويد وسويسرا سويسرا رياضة السويد الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 9:00:14 AM