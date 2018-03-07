التشكيل المتوقع لمباراة انجلترا وكولومبيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره كولومبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

ونجح منتخب انجلترا في خطف بطاقة التأهل بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة، حيث فاز على تونس بثنائية وأيضا على بنما بستة أهداف لكنه خسر من بلجيكا بهدف نظيف.

صعد منتخب كولومبيا لمرحلة خروج المغلوب بعد أن تصدر مجموعته برصيد ٦ نقاط فرغم الهزيمة من اليابان في الجولة الأولى فقد حصد نقاطه من الفوز على السنغال واليابان.

موعد مباراة انجلترا وكولومببا:

يخوض منتخب انجلترا مباراته في هذا الدور أمام كولومبيا يوم الثلاثاء الموافق ٣ يوليو ٢٠١٨ وذلك على ملعب سبارتاك موسكو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة انجلترا وكولومبيا:

منتخب كولومبيا:

(دافيد أوسبينا؛ سانتياجو أرياس، دافينسون سانشيز، ييري مينا، جوهان موخيكا؛ كارلوس سانشيز، ماتيوس أوريبي؛ خوان كوادرادو، خوان كينتيرو، لويس مورييل؛ فالكاو).

منتخب إنجلترا:

(جوردان بيكفورد؛ كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير؛ كييران تريبيير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، آشلي يونج؛ رحيم ستيرلينج، هاري كين).

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وكولومبيا:

ومن المقرر أن تذيع قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة مباراة انجلترا وكولومبيا عبر البث المباشر، كما أن هناك قنوات أخرى مجانية ستنقل اللقاء مثل تي آر تي ١ التركية والقناة الإيطالية "italia1".

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.