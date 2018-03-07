تامر حسني وحماقي ومصطفى حجاج يحيون إحدى حفلات الزفاف (صور)
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:14 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا النجمين تامر حسني ومحمد حماقي، إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
بدأت فقرات الحفل بالنجم تامر حسني الذي أشعل أجواء الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغنياته.
وأبدع حماقي في الفقرة الثانية التي استمرت أكثر من ساعة تلته المطربة هدى.
وتألق المطرب مصطفى حجاج بأغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع" وغيرها.
واختتمت فقرات الحفل بالمطرب سعد الصغير الذي أشعل أجواء الحفل على تصفيق الحضور.
واستمر الحفل حتى الصباح واتسمت أجواء الحفل بالبهجة.
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