13 موهبة قدمها مونديال روسيا (تقرير)

شهدت نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، ظهور عدد كبير من نجوم كرة القدم، جعلهم يخطفون الأنظار بأدائهم المتميز خلال منافسات البطولة المقامة بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

ويعد أبرز النجوم التي تواجدت بالمونديال الروسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو و الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش والألماني مسعود أوزيل ومواطنه توني كروس، كأبرز اللاعبين الحاضرة بالنهائيات.

ويرصد "الفطر الرياضي " أهم الأسماء الجديدة التي أفرزها مونديال روسيا من خلال التقرير الآتي:

1- "دينس تشيريشيف"

يعتبر تشيريشيف لاعب المنتخب الروسي، من أهم الأسماء التي ظهرت في المونديال، بعدما حل بديلًا للألن ديزاجوف للإصابة، خلال مباراة السعودية بمباراة الافتتاح ونجح في إحراز هدفين في المباراة التي انتهت للظب الروسي بخماسية نظيفة.

واستمر دينس، في أدائه المذهل عندما ساهم مع منتخب بلاده في الفوز على المنتخب المصري، بإحرازه هدف في المباراة التي انتهت لروسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يواصل زحفه مع روسيا، والفوز على إسبانيا بضربات الترجيح في دور الـ16 ، والصعود لدور الثمانية من البطولة.

2- "بنجامين بافارد".

يعد بافارد ظهير أيسر المنتخب الفرنسي، واحدًا من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم بقوة خلال مونديال روسيا، بعد ظهوره بشكل ممتاز مع الديوك الفرنسية ومساهمته في الصعود لدور الثمانية على حساب الأرجنتين، بنتيجة 4-3 ضمن الأدوار الإقصائية بفضل تحركاته وكراته العرضية، بالإضافة إلى استماتته الدفاعية.

3- "يان زومر"

حارس مرمى المنتخب السويسري وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أفرض نفسه بقوة كواحد من الحراس البارعة، حيث كان سببًا رئسيًا في فرض التعادل بهدف لكل فريق على المنتخب البرازيلي، في مباراتهم الافتتاحية بدور المجموعات، ومساهمته في الصعود بمنتخب بلاده لمقابلة انجلترا في دور 16 من البطولة.

4- "جولوفين"

موهبة روسيا القادمة بقوة في الملاعب العالمية، حيث قاد منتخب بلاده للصعود لدور الثمانية من البطولة، بعد مساهمته في إحراز هدفا في مرمى السعودية، ونجاحه في إدارك التعادل أمام المنتخب الإسباني، قبل أن ينهي الدب الروسي لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ضمن دور للبطولة.

5- "إيرفينج لوزانو"

يلقب بـ" تشاكي"، صاحب الإنجاز الفريد لمنتخب المكسيك، بإحرازه هدف الفوز على المنتخب الألماني، وأصبح بطل قومي في بلاده، كمل نجح في امساعدة منتخب بلاده في الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، اللاعب الذي أصبح مطمع العديد من الأندية بعد ظهوره بالمستوى الرائع ومساهمته مع منتخب بلاده في الصعود لدور الـ16 من البطولة.

6- "جرانكفيست"

يعتبر جرانكفيست مدافع المنتخب السويدي، من اللاعبين أصحاب الخبرة داخل المونديال الروسي، والمحضرم الذي نجح في الحفاظ على مناطقه الدفاعية طوال البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على كوريا الجنوبية والمكسيك، ليؤكد أحقية السويد في الصعود لدور 16 من البطولة على حساب المنتخب الألماني.

7- "أحمد موسى"

يعد أحمد موسى مهاجم المنتخب النيجيري، واحدًا من أبرز المهاجمين الذين فرضوا نفسهم بقوة على الساحة الكروية، بعدما قاد بلاده للفوز على المنتخب الأيسلندي، بهدفين مقابل دون رد أحرزهما خلال المواجهة، قبل أن يفشل في المساهمة في صعود بمنتخب بلاده للدور الثاني بعد الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني، ولولا الخروج أصبح موسى، مطلوبًا في العديد من الأندية الأوروبية.

8- "خوان كينتيرو"

لاعب المنتخب الكولوميي، الذي ساهم في الصعود بمنتخب بلاده بشق الأنفس للدور الثاني من مونديال روسيا، بعدما أحرز هدف في هزيمة كولومبيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، قبل أن يساهم بأدائه المتميز في الفوز على المنتخب البولندي بثلاثية نظيفة.

9- "ريبتش"

أظهر ريبتش لاعب المنتخب الكرواتي، مستويات رائعة خلال بطولة روسيا بالمونديال، تلقى خلاله إشادة من الجماهير بعد مساهمته مع منتخب بلاده في تصدر مجموعته على حساب الأرجنتين، بالفوز في ثلاثة مباريات، وقيادته لمنتخب كرواتيا في الصعود لدور الثمانية من البطولة بعد الفوز على الدنمارك بركلات الترجيح في دور الـ16 من البطولة.

10-"شمايكل"

برع الحارس كاسبر شمايكل حارس المنتخب الدنماركي، في مركز حراسة مرماه كأحد أفضل حراس البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده للصعود لدور 16 بفضل تصدياته الرائعة، لولا الفشل في الفوز على كرواتيا والخروج بركلات الترجيح، في المباراة التي حصد فيها الحارس أفصل لاعب بالمباراة.

11- "سوباسيتش"

يعد سوباسيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي، واحدًا من أفضل حراس البطولة حتى الآن، بعد أن حافظ على شباكه طوال مباريات الدور الأول ولم يتلق سوى هدف وحيد بالثلاث مباريات كأحسن حراس البطولة، وقاد فريقه للعبور للدور الثالث بعد أن تصدى لثلاثة ركلات ترجيحة أمام الدنمارك، في الدور الـ16 من البطولة.

12- "دزيوبا"

أرتيم دزيوبا لاعب المنتخب الروسي، والذي فرض نفسه على ساحة المونديال، بعد أن قدم أدائه المتميز خلال البطولة، ونجح في قيادة فريقه للفوز على المنتخب السعودي بخماسية نظيقة، قبل أن يزيد من أوجاع المصرين بالفوز على المنتخب المصري بثلاثية مقابل هدف، ليعبر للدور الثاني كثاني مجموعتهم خلف الأوروجواي، ومن ثم لدور الثمانية بعد الإطاحة بالعملاق الإسباني بركلات الترجيح.

13- "هيونوو"

حارس المنتخب الكوري الجنوبي، والذي أثبت أنه من الحراس الكبار رغم الخروج من منافسات المونديال، بعدما قاد فريقه للفوز على المنتخب الألماني، كأول مرة في تاريخه بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة أمام الماكينات، والحفاظ على شباكه نظيفة وتحقيق الفوز بهدفين مقابل دون رد.