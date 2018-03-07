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ظهير أيسر الإسماعيلي الجديد: المنافسة مع طارق طه ستكون قوية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:34 ص
ظهير أيسر الإسماعيلي الجديد: المنافسة مع طارق طه ستكون قوية
علاء عبد العظيم
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الفجر الرياضي
 

أعرب علاء عبد العظيم الظهير الأيسر، عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف الإسماعيلى، مشيرا إلى أنه لديه الكثير ليقدمه مع فريقه الجديد.

 

وحصل الوافد الجديد الموسم الماضى على لقب أفضل ظهير أيسر بالقسم الثاني حينما كان لاعبا بنادي المنصورة.

 

وتألق عبد العظيم بشكل لافت للنظر خلال ودية بتروجت التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

 

وأضاف:"لدى الكثير لاقدمه لفريقى ،المنافسة مع طارق طه ستكون قوية ، فريق بحجم الإسماعيلى بحاجة مستمرة إلى وجود التنافس من أجل الأفضل وبشكل شخصي أتدرب بكل قوة وحماس وأبحث عن دوافع جديدة فى كل مباراة".

 

وواصل:"أتطلع بدون شك للحصول على لقب أفضل ظهير أيسر فى مصر والمساهمة مع الفريق لتحقيق مزيد من الانتصارات".

 

وأكمل: "لاعبو الفريق لديهم عزم على العودة لمنصات التتويج تحت قيادة المدرب الكفء خير الدين مضوى".

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