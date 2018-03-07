موعد المباراة المرتقبة بين البرازيل وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض منتخب بلجيكا لقاء في غاية الصعوبة أمام نجوم البرازيل، يوم الجمعة المقبل، وتأتي المباراة في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو الجاري.

وتأهل منتخب بلجيكا لدور الربع نهائي بعد مباراة مجنونة جمعته مع اليابان في دور الـ 16 وانتهت لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فبعد أن كان متأخرًا بهدفين دون رد عاد في النتيجة وسجل الثلاثة أهداف عن طريق فيرتونجن وفيلايني والشاذلي.

نجح منتخب البرازيل في الصعود لدور ربع نهائي البطولة بعد الفوز على المكسيك بهدفين سجلهما نيمار وروبرتو فيرمينو ليرسخ عقدة دور الستة عشر عند المنتخب المكسيكي حيثُ تم إقصاءه من هذا الدور 7 مرات على التوالي.

ويلتقي منتخب البرازيل بنظيره البلجيكي في مباراة خارج التوقعات، يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018 على ملعب "كازان أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر، أن يتم إذاعة لقاء البرازيل وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم عبر البث المباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى ستقوم بنقل المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية و"italai 1" الإيطالية.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.