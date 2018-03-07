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انجلترا وكولومبيا بث مباشر | كول كورة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 06:31 ص
انجلترا وكولومبيا بث مباشر | كول كورة
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مشاهدة انجلترا وكولومبيا بث مباشر | كول كورةاليوم انجلترا Vs كولومبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 3، الملعب : ملعب كريستوفسكي، المعلق : لم يحدد بعد حتي الآن .

 

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