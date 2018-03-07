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إسلام الشاطر: الأهلي يوافق على رحيل وليد آزارو مقابل 10 مليون دولار

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:03 ص
إسلام الشاطر: الأهلي يوافق على رحيل وليد آزارو مقابل 10 مليون دولار
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامى إسلام الشاطر، عن موافقة لجنة الكرة بالنادى الأهلي على رحيل المغربي وليد آزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية العام المقبل، نظرا لاحتياج القلعة الحمراء إلى جهوده بشدة في مشاركته في البطولات الإفريقية.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة  اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن لجنة الكرة بالأهلي اتفقت مع المدير الفني للفريق الفرنسي باتريك كارتيرون بوجود اللاعب خلال الـ6 أشهر المقبلة  وبعدها يتم انتقاله إلي النادي الصيني.

 

وتابع: " رحب اللاعب المغربي وليد آزارو بهذا الحل.. حيث تلقى  عرض النادي الصيني مبلغا خياليا لضم المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة خمس سنوات بـ10 مليون دولار".


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