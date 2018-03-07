الشاطر: مصطفى فتحى يقترب من نادي بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى فتحي، من بيراميدز "الأسيوطي سابقا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولي النادي للاتفاق على المبلغ المالي الذي يريده الزمالك.

وتابع: " رحب اللاعب مصطفي فتحى بالعرض المقدم من نادى بيراميدز والمغري جدا جدا للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة".