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علاء مشرف: أتمنى وجود دينا ضمن المصنفين العشرين الأوائل على العالم

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:54 ص
علاء مشرف: أتمنى وجود دينا ضمن المصنفين العشرين الأوائل على العالم
دينا مشرف
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الفجر الرياضي
 

 

أكد علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أن تتويج دينا مشرف بميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط يعد إنجازا كبيرا خاصة وأنه جاء بعد مجهود مضاعف من اللاعبة.

 

وقال علاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة " الأولى": " دينا مشرف قدمت مستوى قوي في دورة ألعاب البحر المتوسط وتفوقت على منافسين أقوياء وهي تسير في الطريق الصحيح وأطالبها ببذل مزيد من الجهد حتى تحقق مزيد من الإنجازات وأتمنى أن تكون دينا ضمن المصنفين العشرين الأوائل على العالم".

 

يذكر أن دينا مشرف حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط بعدما تغلبت على بطلة موناكو في المباراة النهائية بنتيجة (4 - 1).

المزيد عن: دينا مشرف بطولة العالم بطولة البحر المتوسط الميدالية الذهبية
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