تريلر فيلم "Skyscraper" لـ ذا روك (فيديو)





طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفانتازيا والأكشن Skyscraper، التريلر الثالث للفيلم.





واقترب تريلر الفيلم المقرر طرحه يوم 13 يوليو بالولايات المتحدة من كسر حاجز الـ10 آلاف بعد طرحه بساعات قليلة.





الفيلم من بطولة دوين جونسون،و بابلو شرايبر، ونيف كامبل، ونوح تايلور، وبايرون مان، وكيفين رانكين، ومن إخراج وكتابة روسون مارشال ثيربر.



















