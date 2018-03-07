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فضل: أتوقع تتويج فرنسا بكأس العالم

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:50 ص
فضل: أتوقع تتويج فرنسا بكأس العالم
منتخب فرنسا
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ريهام عبد المحسن
 

توقع محمد فضل نجم الأهلي السابق ومدير التعاقدات الحالي، وصول فرنسا لنهائي كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا ومواجهة كرواتيا وتتويجها باللقب.

 

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " روسيا نجحت بامتياز في تنظيم كأس العالم ومعجب بموضوع تقنية الفيديو واللجوء لأسلوب اللعب النظيف عن طريق الإنذارات".

 

واختتم فضل تصريحاته قائلاً: "أتوقع وصول فرنسا وكرواتيا لنهائي كأس العالم وتتويج فرنسا بالبطولة".

 

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