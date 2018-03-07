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محمد فضل: المدرب الأجنبي أفضل للمنتخب

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:48 ص
محمد فضل: المدرب الأجنبي أفضل للمنتخب
محمد فضل
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ريهام عبد المحسن
 

صرح محمد فضل مدير التعاقدات الحالي بالأهلي، بأن المدرب الأجنبي هو الأصلح لقيادة المنتخب في الفترة الحالية عقب رحيل هيكتور كوبر عن تدريب الفراعنة.

 

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "المدرب الأجنبي أفضل لمنتخب مصر في الفترة الحالية وأفضل التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب أو وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للجزائر".

 

واختتم فضل تصريحاته قائلاً: "محمد يوسف شخص قادر على النجاح مع الأهلي لأنه عمل مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي".

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