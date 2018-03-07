نيشينو: لم تكن لدينا فرصة لإيقاف بلجيكا أمام هجماتهم المرتدة

صرح أكيرا نيشينو المدير الفني لليابان، عقب الخسارة من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الستة عشر لكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأنهم كانت لديهم أكثر من خطة للقاء وأنهم لم تكن لديهم فرصة لإيقاف بلجيكا في الهجمة المرتدة.

وقال نيشينو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لقد لعبنا من أجل الفوز، كنا أقوياء كفاية لمقارعة بلجيكا. كانت لدينا أكثر من خطة للقاء، بعد أن تقدمنا 2-0 كنت أريد هدفاً آخر، كنت أعلم أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم في ذلك الوقت وقد قاموا بذلك فعلاً وفي الوقت المناسب. عند حصولنا على ركلة حرة ثم ركنية في الدقيقة الأخيرة كنت أفكر بإمكانية حسم المباراة وإن لم نفعل سنذهب للتمديد، لكن لم أكن أتوقع ولا أعتقد أن لاعبي فريقي توقعوا هذه السرعة في الهجوم المرتد من قبلهم، لم يكن لدينا فرصة لإيقافهم".