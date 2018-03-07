هازارد: سعداء بالوصول لربع النهائي ومواجهة البرازيل أمر رائع

أعرب إيدين هازارد نجم بلجيكا عقب الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا عن سعادته بالفوز والوصول لدور الثمانية، وأكد أن مواجهة البرازيل أمر رائع.

وقال هازارد في تصريحات عقب المباراة: "لقد كنا في وضعية مشابهة لما حصل لنا أمام ويلز قبل عامين في بطولة أوروبا. لكننا نمتلك لاعبين قادرين على تغيير النتيجة وصنع الفارق وقد رأيتم ذلك بعد التبديلات التي حصلت. نحن سعداء بوصولنا إلى ربع النهائي".

وتابع: "رد الفعل الذي أظهره الفريق مهم جداً وأعتقد أننا كنا بحاجة إلى مباراة من هذا النوع من أجل المستقبل. المواجهة أمام البرازيل أمر رائع. علينا الآن أن نحصل على الراحة الكافية ثم نفكر كيف سنفوز".