صحيفة إنجليزية تستفز "شاكيرا" قبل مواجهة كولومبيا
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:22 ص
أحمد عصام
أثارت صحيفة ذا صن الإنجليزية، استفزاز المغنية
الكولومبية شاكيرا، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب إنجلترا، ونظيره الكولومبي، ضمن
منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.
وكتبت الصحيفة على غلافها قبل المباراة:
"الاسود الثلاثة يواجهون دولة قدمت لنا شاكيرا، قهوة عظيمة، وأشياء أخرى، ولكن
نحن نقول : هيا يا كين".
يذكر أن دولة كولومبيا اشتهرت على المستوي
العالمي، بتقديم قهوة مميزة، والمطربة المشهورة شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه لاعب نادي
برشلونة الإسباني.
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