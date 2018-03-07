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12 لاعبا في القائمة الأولى لمركز شباب زفتى

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:20 ص
12 لاعبا في القائمة الأولى لمركز شباب زفتى
مركز شباب زفتى
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سارة سالم
 

 

أعلن مصطفى المقمر عضو مجلس إدارة فريق مركز شباب زفتى، أسماء اللاعبين المقيدين بالقائمة الأولى لدوري القسم الثالث.

 

وشملت القائمة قيد كلاً من عبداللطيف عاطف، ومحمد قمر، وأحمد بسيوني، وخالد أشرف، ومحمد فريد، ومحمود فوزي، وعبدالله يوسف، وعمر غيدة، وفوزى فتحي، ومحمود السيد، ومحمود كمال، وأحمد عبدالقادر.

 

وأضاف المقمر أن فريقه يمر بأزمة مالية، مطالبا رجال أعمال زفتى وأعضاء مجلس النواب بأخذ الفريق في عين الإعتبار، وإلقاء الضوء عليه، لأنه الفريق الممثل الوحيد لزفتي، فجب أن يمدوا يد العون له، وتوفير إحتياجات الفريق واللاعبين للمنافسة على الصعود لدوري القسم الثاني.

 

ويقود زفتى جهازا فنيا يضم عماد صقر مديرا فنيا، وإبراهيم البربري مدربا عاما، عبد الفتاح المغربي مدربا لحراس المرمى، ومحمد فوزي فودة مشرف عام، وذلك تحت رئاسة محمد فودة رئيس النادي.

 

يذكر أن شباب زفتى ابتعد الموسم الماضي عن شبح الهبوط بعد الفوز الصعب على مالية كفر الزيات بالجولة قبل الأخيرة بالقسم الثالث.

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