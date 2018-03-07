الحمام يعلن قائمته الأولى ويتعاقد مع 3 لاعبين

واصل نادي الحمام تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين، وهم محمد مجدي لاعب كوم حماده والبلدية، ومحمد محمود أبو كشك حارس كوم حماده ومركز بدر وايتاي البارود.

وجاء التوقيع في حضور سيد زهران مدير الكرة وبسام أبو الغبر إداري الفريق، كما تعاقد الحمام مع اللاعب الإفريقي يايا كونيه لاعب وسط فريق ستاد ابيدجان الإيفواري.

وقام الجهاز الفني بقيادة أحمد عاشور بقيد 9 لاعبين بالقائمة الأولى وهم محمود جمال محبوب "الحضري"، محمد عاطف لحراسه المرمي حسن علي، ومحمود عثمان، ومؤمن أحمد فكري ، ونصر محمد نصر، ومحمد عبد الفتاح حامد " تاحا"، وهشام احمد، وأحمد سمير محمد الفار.