تحت رعاية وزير الرياضة.. استكمال فعاليات معسكر صوت شباب مصر لليوم الثالث

استكملت جمعية صوت طلاب مصر "صوت شباب مصر" لإعداد قادة المستقبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أمس، فعاليات المعسكر في يومه الثالث المقام بمركز التعليم المدني بمدينة مرسى مطروح، حيث تم تقديم محاضرة عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وحاضر بها المدرب سامح كامل، وماريو رزق الباحثين في مجال التنمية المستدامة، وتم تقسيم المشاركين بالمعسكر إلى ثلاث ورش لتأسيس وقيادة المبادرات التي تخدم التنمية المستدامة، ومن ثم تم عمل ورشة عمل عن ثقافة الحوار وتقبل الآخر قام بتقديمها مها حسن، ميسرة ثقافة الحوار وتقبل الآخر.





على صعيد متصل، أكد سعد نديم، رئيس جمعية صوت طلاب مصر، أن المحاضرين ليسوا فقط من ذوي الخبرات كاللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والعميد محمد سمير، المتحدث العسكري الأسبق، والدكتور شريف شحاتة، مستشار تدريب وتطوير.





ولكن أيضا تم الاعتماد فى برامج التدريب المقدمة بالمعسكر على محاضرين من الشباب المتميز فى مجال التدريب مثل عمرو غنام، مدرب تطوير وإدارة أعمال معتمد من جامعة القاهرة وجامعة شمس، وأحمد منوفي مدرب تطوير وتأهيل، وسامح كامل، وماريو رزق، الباحثون في مجال التنمية المستدامة، ومها حسن ميسرة ثقافة الحوار وتقبل الآخر.



