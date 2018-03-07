طارق أبو زينب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر

قال الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب، إن الإخواني معتز مطر، يحمل سلوك وانتقادات كثيرة حاقدة لا تخدم الوطن العربي والإسلامي، ولم يراع القواعد المهنية في الإعلام.





وأضاف "أبوزينب" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، تعليقًا على ما بثه "مطر" عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وعبر إحدى القنوات التابعة للإخوان، وهجومه المستمر على السعودية والإمارات ومصر، أن "مطر الإرهابي" باختصار لم يقدم مواد إعلامية دقيقة، ولم يقدم للمشاهدين حلول إيجايية بعد انتقاده الدائم للقيادات العربية والإسلامية، لكنه يبث سموم وحقد وفتنة و تحريض، ويركز على زعزعة الاستقرار المجتمعي في معظم الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الموضوعية المهنية.





وأوضح، أن الإرهابي "مطر" يحرض ويثير أكاذيب مأجورة على حساب الحقيقة، وتناسى أن إبلاغ المشاهدين بالحقيقة هو الهدف، ويجب عليه احترام عقول المشاهدين وعدم خيانة الحلف العربي من أجل غايات معروفة الأهداف تدعمها تركيا وقطر.



