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موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:21 ص
موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
السويد وسويسرا
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أحمد عصام
 

 

يسعى متتخب السويد، ومنتخب سويسرا، للفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتأهل منتخب السويد كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعد منتخب سويسرا كوصيف للمجموعة الخامسة في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

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