بعد انتخابه رئيسا لبلدية القصرين: الحمزاوي أوّل نائب يستقيل من مجلس نواب الشعب

على إثر انتخابه رئيسا لبلدية القصرين قدّم النائب بمجلس نواب الشعب محمد كمال الحمزاوي استقالته من مجلس نواب الشعب طبقا لأحكام النظام الداخلي وتحديدا الفصل 25 منه والذي ينص على أنه “لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء”وهي عضوية الحكومة.





يشار إلى أن الحمزاوي يعد أول نائب يستقيل من البرلمان بسبب انتخابه رئيسا للمجلس الب لدي، فيما شهد مجلس نواب الشعب استقالات استنادا الى الفصل 25 من نظامه الداخلي من قبل نواب تحصلوا على عضوية في الحكومة على غرار المهدي بن غربية وحاتم الفرجاني ورياض الموخر واياد الدهماني وزياد العذاري.



