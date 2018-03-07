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إغلاق الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة صفاقس تونس احتجاجا على تواصل انقطاع المياه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:24 ص
إغلاق الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة صفاقس تونس احتجاجا على تواصل انقطاع المياه
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محمد وليد الجموسي
 
 

قام عدد من سكان منطقة الكساسبة من معتمدية السواسي التابعة لولاية المهدية الاثنين بإغلاق الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة صفاقس تونس احتجاجا على تواصل انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ أسبوع دون أي توضيح من السلطات الجهوية.

وحسب ما نقل موقع إذاعة “الديوان” فقد منع المحتجون العربات من العبور في الاتجاهين مطالبين بتدخل عاجل لاستئناف تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب خاصة خلال هذه الفترة التي شهدت موجة من الحر وما تمثّله من خطر على الأطفال والمسنين.

إغلاق الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة صفاقس تونس احتجاجا على تواصل انقطاع المياه
إغلاق الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة صفاقس تونس احتجاجا على تواصل انقطاع المياه
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