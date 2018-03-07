مصباح الهلالي: لا نيّة للصوناد للترفيع في تعريفة الماء

أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، أنّ ما يُتداول حول الترفيع في تعريفة الماء مجرّد إشاعات، مُضيفا “لا علم لي بذلك ولم يرد على الشركة أيّ قرار في هذا الصدد”.





وبخصوص الاضطرابات والانقطاعات المتواترة للماء بعديد المناطق، قال الهلالي في تصريح نقلته عنه صحيفة “المغرب” إنّ ذلك يعود إلى عمليات الصيانة الضرورية لإصلاح الأعطاب التي تطال المعدّات.





وذكّر بأنّ الشركة تقدّمت بمطلب للحكومة للترفيع في سعر المياه منذ سنة 2017 وبأنّه لم يُتّخذ أيّ قرار في الغرض إلى حدّ الآن، معتبرا أنّ “ارتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة يستوجب الترفيع في الإرادات”، وفق ما ذهب إليه.





كما ذكّر المتحدّث بأنّ حجم الفواتير غير المستخلصة لدى حرفاء “الصوناد” منذ سنة 2000 يُقدّر بـ 312 مليون دينار، لافتا إلى أنّ البلاد تشهد نقصا في الموارد المائية خاصّة بعد 3 سنوات متتالية من الجفاف وتراجع منسوب المياه بالسدود إلى 30% بسبب انخفاض إيرادات الأمطار وضعفها.



