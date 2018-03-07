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تزوجت من ممثل مشهور وقتلت بدلا من يسرا.. معلومات لا تعرفها عن وداد حمدي في ذكرى ميلادها

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:31 ص
تزوجت من ممثل مشهور وقتلت بدلا من يسرا.. معلومات لا تعرفها عن وداد حمدي في ذكرى ميلادها
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة والتسعين على ميلاد الفنانة الراحلة وداد حمدي، والتي اشتهرت بدور الخادمة، وشاركت في أكثر من ٦٠٠ عمل سينمائي طوال مسيرتها التي امتدت على مدار خمس عقود.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها:-


١- ولدت وداد حمدي في الثالث من يوليو ١٩٢٤، في مدينة كفر الشيخ.


٢- بدأت رحلتها الفنية كمغنية كورس.


٤- درست لمدة عامين في معهد التمثيل.


٥- قدمها المخرج بركات على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم "هذا ما جناه أبي".


٦- تنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أشهر أعمالها "ام رتيبة"، و"20 فرخة وديك"، ومسلسل "غوايش"، وفيلم "الهلفوت" و"يا عزيزي كلنا لصوص".


٧- تزوجت وداد حمدي ثلاث مرات، الأولى كانت من الملحن محمد الموجي، والثانية كانت من الممثل محمد الطوخي، والأخيرة من الفنان صلاح قابيل.


٨- أنجبت طفل واحد من الفنان صلاح قابيل، وأسمته عمرو.


٩- اعتزلت لفترة في الستينات بعد فشل زواجها من محمد الطوخي، وأعادتها للظهور المطربة الجزائرية وردة لتشاركها مسرحية "تمر حنا".


١٠- قتلت في السادس والعشرين من مارس ١٩٩٤، على يد الريسجتر متى باسيليوس، طمعًا في مالها بعد فشله في الثور على يسرا وقتها، وألقي القبض عليه وانتهت محاكته بإعدامه شنقًا.





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