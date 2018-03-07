رئيس غرفة الألبان: قرارات مصيرية مقرّرة اليوم الثلاثاء لإنقاذ منظومة الحليب

أكّد رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الألبان ومشتقّاتها بوبكر المهري، أنّه لم يتمّ إلى حدّ الآن إقرار أيّة زيادة رسمية في سعر الحليب، مُذكّرا بأنّه لم يتمّ الترفيع في ثمن هذا المنتوج منذ سبتمبر 2017.





وكشف المهري، خلال استضافته في إذاعة “جوهرة آف آم”، أنّ ندوة صحفية ستُعقد اليوم الثلاثاء، عقب لقاء سيجمع أعضاء الغرفة بممثّلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للإعلان عن “قرارات مصيرية لإنقاذ المنظومة المهدّدة بالانهيار”.





وعبّر المُتحدّث عن أمله في التوصل إلى حلول دون اللجوء إلى توقّف الإنتاج، لافتا الى أنّ النقص المسجل في الحليب يعود إلى تراجع الإنتاج بشكل هام فضلا عن تفشّي ظاهرة الاحتكار بسبب تواتر أنباء عن زيارة مرتقبة في الأسعار.





وأشار إلى أن الغرفة طالبت خلال آخر جلسة عقدت يوم 21 جوان المنقضي مع وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة بزيادة قدرها 180 مليما، 134 مليما منها لفائدة الفلاح و46 مليما للمصنّع، مؤكدا على عدم تلقي الغرفة أيّ ردّ رسمي من الحكومة إلى غاية اليوم.





وقال المهري إنّ 6 شركات لتصنيع الحليب ومشتقّاته من بين 8 متمركزة في الجمهورية تعاني من صعوبات مالية بلغت إلى حدّ العجز عن صرف أجور العمال، معتبرا أنّها تمرّ بأزمة خانقة بسبب الخسائر التي تتكبّدها.







