ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟

يلتقي منتخب إنجلترا، مع نظيره الكولومبي، اليوم الثلاثاء 3 يوليو في تمام الساعة 8 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " كيف جاءت عناوين الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة في المونديال:

- ‏غلاف الصن: الاسود الثلاثة يواجهون دولة قدمت لنا شاكيرا، قهوة عظيمة، واشياء اخرى، ولكن نحن نقول : هيا يا كين.

- ‏غلاف ديلي ميرور: اكتبوا تاريخكم بأنفسكم يا اولاد.

- ‏غلاف ميرور سبورت: حان الوقت للنجاح.

- ‏غلاف التليجراف: فرصة العمر.

- ‏غلاف الاكسبرس: هيا لنحتفل.

- ‏غلاف التايمز: انهوها مثل بيكهام، انجلترا لم تصل لربع النهائي في المونديال منذ 2006 عندما سجل بيكهام هدف الفوز على الاكوادور.