ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:17 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب إنجلترا، مع نظيره الكولومبي، اليوم الثلاثاء 3 يوليو في
تمام الساعة 8 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" كيف جاءت عناوين الصحف الإنجليزية
قبل المواجهة الحاسمة في المونديال:
- غلاف الصن: الاسود الثلاثة يواجهون دولة قدمت لنا شاكيرا، قهوة عظيمة،
واشياء اخرى، ولكن نحن نقول : هيا يا كين.
- غلاف ديلي ميرور: اكتبوا تاريخكم بأنفسكم يا اولاد.
- غلاف ميرور سبورت: حان الوقت للنجاح.
- غلاف التليجراف: فرصة العمر.
- غلاف الاكسبرس: هيا لنحتفل.
- غلاف التايمز: انهوها مثل بيكهام، انجلترا لم تصل لربع النهائي في
المونديال منذ 2006 عندما سجل بيكهام هدف الفوز على الاكوادور.