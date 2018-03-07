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ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:17 ص
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
منتخب إنجلترا
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب إنجلترا، مع نظيره الكولومبي، اليوم الثلاثاء 3 يوليو في تمام الساعة 8 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" كيف جاءت عناوين الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة في المونديال:

 

- ‏غلاف الصن: الاسود الثلاثة يواجهون دولة قدمت لنا شاكيرا، قهوة عظيمة، واشياء اخرى، ولكن نحن نقول : هيا يا كين.

 

- ‏غلاف ديلي ميرور: اكتبوا تاريخكم بأنفسكم يا اولاد.

 

- ‏غلاف ميرور سبورت: حان الوقت للنجاح.

 

- ‏غلاف التليجراف: فرصة العمر.

 

- ‏غلاف الاكسبرس: هيا لنحتفل.

 

- ‏غلاف التايمز: انهوها مثل بيكهام، انجلترا لم تصل لربع النهائي في المونديال منذ 2006 عندما سجل بيكهام هدف الفوز على الاكوادور.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
ماذا قالت الصحف الإنجليزية قبل المواجهة الحاسمة أمام كولومبيا؟
المزيد عن: كولومبيا رياضة ربع نهائي المونديال انجلترا الصحف الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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