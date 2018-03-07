إيهاب فهمي يكشف عن أمنيته لـ"وزارة الثقافة" ويفصح عن أعماله المقبلة (فيديو)

كشف الفنان إيهاب فهمي، عن أمنيته لـ"وزارة الثقافة" وهي تتلخص في فتح مسارح الدولة للجمهور يومًا من كل شهر بالمجان، معربًا عن سعادته بمبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بفتح المسارح مجانًا للجمهور يوم ٣٠/٦.





وأضاف فهمي، خلال ندوة "الفجر الفني" أن الجمهور عاد للمسرح مرة أخرى مشيرًا إلى أن الجميع تفاجأوا بتوافد عدد كبير من الجمهور.



