دائرة المحاسبات تدعو الأحزاب السياسية لإيداع كشوفات مداخيلها ومصاريفها خلال الحملة الإنتخابية البلدية

طلبت دائرة المحاسبات من الأحزاب السياسية والإئتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الإنتخابات البلدية إيداع كشوفات مداخيلها ومصاريفها خلال الحملة الإنتخابية، وذلك في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الإنتخابات البلدية.





وتتمثل الوثائق المطلوبة التى نصت عليها الدائرة في بلاغ لها عملا بأحكام القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، في النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية للإنتخابات البلدية، والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل الدائرة والمضمن بموقعها الإلكتروني.





كما طلبت الدائرة إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالإضافة إلى إيداع السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.





ودعت أيضا الى إيداع النسخ الأ صلية من دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية، مؤكدة ضرورة تسليم كل هذه الوثائق دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بولاية تونس أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهوية المختصة ترابيا بكل من سوسة وصفاقس وقفصة وجندوبة في الأجل المحدد.





ويتوجب على الأحزاب السياسية والائتلافات التي قدمت أكثر من قائمة في الإنتخابات البلدية إيداع كل الوثائق المذكورة آنفا مرفوقة بالحسابات التأليفية الجامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الإنتخابية التي قدمت فيها قائمات مترشحة، حسب بلاغ دائرة المحاسبات.





ولاحظت دائرة المحاسبات أنه يتعين على القائمات المترشحة نشر حساباتها المالية بإحدى الصحف اليومية في ظرف شهرين من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الإنتخابات، وذلك وفق النموذج المختصر الذي أعدته دائرة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني .





كما يتوجب على القائمات الفائزة تقديم، وفق الإجراءات ذاتها، ما يفيد وجود شخص معوق من بين أعضائها.

ووضعت دائرة المحاسبات على ذمة كافة القائمات المترشحة خطا هاتفيا رقمه 019 830 71 وذلك لتقديم الإيضاحات والإرشادات اللازمة.











