ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير العدل يلتقي مدير معهد لاهاي للابتكار القانوني

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:08 ص
وزير العدل يلتقي مدير معهد لاهاي للابتكار القانوني
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 
مثلت مناقشة خطة العمل التي أعدّها معهد لاهاي للابتكار القانوني "هيل"، بالتعاون مع ثلة من القضاة و الخبراء من تونس، أبرز محاور لقاء وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، بمقر الوزارة، مع مدير المعهد سام مولر.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها، أن خطة العمل التي أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني، تمحورت أساسا حول السبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال النزاعات الشغلية، مضيفة أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء، على أهمية التعاون الثنائي في المسائل المتعلقة بتطوير منظومة العدالة في تونس، والإرتقاء بالخدمات المسداة للمتقاضين.

وكان مدير معهد لاهاي للابتكار القانوني مرفوقا بالممثل الإقليمي للمعهد روجي خوري والمحامية ثريا تيجاني المنسقة بتونس.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 3:50:10 AM