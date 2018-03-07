أفادت وزارة الشؤون الخارجية بأنّه تم خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط، انتخاب تونس عضوا باللجنة الإفريقية للقانون الدولي في شخص الأستاذة المحاضرة ومديرة وحدة البحث في القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس، هاجر قلديش.





وبيّنت الخارجيّة، في بلاغ لها، أنّ ممثلة تونس في اللجنة، التي تتولى أيضا عضوية لجنة إصلاح الاتحاد الإفريقي التي يترأسها الرئيس الرواندي بول كاغامي، ستتولى تمثيل تونس وإقليم الشمال لولاية ثانية صلب اللجنة خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2023.





وتتكون اللجنة، وهي هيئة استشارية في مجال القانون الدولي، من أحد عشر عضوا يمثلون الأقاليم الخمسة للقارة، يتم انتخابهم من بين مرشحي الدول الأعضاء على أساس الكفاءة والخبرة ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل.





على صعيد آخر أوضحت الخارجية أنّ رؤساء الدول والحكومات والأفارقة تولّوا انتخاب تونس لتمثيل إقليم الشمال ضمن لجنة المراجعين الخارجيين التي ستتولى مراقبة التسيير الإداري والمالي للإتحاد الإفريقي وتقديم تقرير في الغرض إلى مؤتمر القمة في إطار الجهود المبذولة لترشيد نفقات المنظمة.





يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية يترأس بتكليف من رئيس الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا".





ويذكر أن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، تبنوا ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 -2021، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للترشّحات الإفريقية صلب المنظومة الدولية، المنعقد السبت، على هامش هذه الدورة العادية