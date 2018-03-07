عمر الولباني: نتائج "النوفيام" "دون المتوسط"

أفاد مدير عام ادارة الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، بأنّ 1364 تلميذا تأهلوا للدخول الى المعاهد النموذجية بحصولهم على معدل يساوي أو يفوق 15 من عشرين من جملة 11964 تلميذا ناجحا في مناظرة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2018 وتحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.





وقال الولباني إن عدد الناجحين في مناظرة النوفيام الذين تأهلوا للدخول للمعاهد النموذجية لم يتجاوز نصف المقاعد المخصصة والبالغ عددها 3150 مقعدا موزعة على 26 معهدا نموذجيا، لافا إلى أن طاقة الاستيعاب على المستوى الوطني تم ضبطها بناء على جملة من الشروط من اهمها الحصول على معدل لا يقل عن 15 من 20.





وأشار إلى أن عدد الناجحين في صفوف الذكور بلغ 4322 اي بنسبة 36.13 بالمائة، مقابل نجاح 7642 تلميذة أي بنسبة 63.87 بالمائة، مشيرا الى نسبة النجاح العامة قد شهدت تراجعا طفيفا الى 45.94 بالمائة مقابل 51 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.





ولاحظ عمر الولباني أن النتائج تكاد تكون "دون المتوسط"، كاشفا أن "50 بالمائة من الاعداد المتحصل عليها دون 10 من 20 خاصة في مادة العربية والفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض، وهو ما يعكس تواضع مكتسبات التلاميذ في المواد المذكورة طيلة مرحلة كاملة"، حسب تقديره.





وذكّر مدير عام الامتحانات بأن 26044 تلميذا شاركوا في اجتياز هذه المناظرة من مجموع 30611 تلميذا مترشحا، مشيرا إلى إن العدد الجملي للتلاميذ المرسمين في السنة التاسعة أساسي يبلغ 120 الف تلميذ.





كما أفاد عمر الولباني بأن التميز بالنسبة لهذه الدورة كان من نصيب التلميذة ملاك الونيسي من المدرسة الاعدادية النموذجية بسليانة، والتي تحصلت على معدل عام يساوي 18.59 من 20.



