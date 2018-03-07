بداية من اليوم التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة التدارك باكالوريا 2018

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2018 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا بتوجيه ارسالية قصيرة الى الرقم 85005 على النحو التاليBAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.





وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة ارسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد)، وذلك قبل موعد الاعلان الرسمي على النتائج، المقرر ليوم 7 جويلية 2018.





وأفاد البلاغ بأن خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الارساليات تشمل المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لكل من "اتصالات تونس" و"اوريدو" و"اورونج"، بسعر اجمالي قدره 600 مليم.



