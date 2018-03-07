أحمد عظوم يلتقي بممثّلي النقابة العامة للشّؤون الدّينية

تناول اللقاء الذي جمع وزير الشّـؤون الدينية أحمد عظوم بممثّلي النقابة العامة للشّؤون الدّينية في مقر الوزارة، اليوم الاثنين 2 جويلية 2018، جملة من المواضيع الخاصّة بتكوين الوعاظ في مجال الطفولة وتكليفهم بالكتاتيب، وتكوينهم في مجال التوعية وتكليفهم بها والتغطية الصحية لإطارات المساجد وتفعيل الاتفاقيات السابقة.





وعبّـر الجانب النقابي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، عن ارتياحه للثقة المتبادلة في التعامل مع الوزارة بما ساهم في التقدّم في العديد من الملفات المطروحة للنقاش وتحقيق بعض الإنجازات لفائدة المنخرطين، معربا عن أمله في مزيد التفاعل إيجابيا بما يخدم مصلحة الجميع وخاصة منها تحسين الوضعية الهشة للإطارات المسجدية وتغطيتهم الاجتماعية.





ومن جانبه، أكد عظوم حرص الوزارة على تفعيل أكثر ما يمكن من هذه المطالب والتسريع بإنهاء الملفات الموضوعة للدرس، وخاصّة التعجيل في إصدار الأمر المتعلّق بضبط حقوق وواجبات الإطارات المسجديّة والأوامر الأخرى التي تخصّ سلك الوعاظ والمرشدين الدّينيين.





وقد تمّ خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل منعم عميرة وممثلين عن الوزارة، اقتراح إجراء يوم دراسي مشترك لتقييم تجربة الوعاظ المكلّفين بالكتاتيب والمكلّفين بالتوعية.



