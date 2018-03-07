سمير ماجول: لا بدّ ان تقوم العلاقات الإقتصادية بين تونس والبرتغال على مبدأ الشراكة المربحة

أكد رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، خلال إشرافه على موكب تدشين غرفة التجارة والصناعة تونس البرتغال وجمعية الصداقة التونسية البرتغالية، ضرورة أن تكون العلاقات الإقتصادية بين تونس والبرتغال قائمة على مبدأ الشراكة المربحة، مشيرا إلى إمكانية أن تصبح قاعدة للتوجّه نحو الأسواق المجاورة الأوروبية والإفريقية والعالمية.





و أشار ماجول، لأهمية الغرفة و الجمعية التونسية البرتغالية و دورهما الفعال و الأساسي في تطوير و مضاعفة فرص الشراكة والتبادل والتعاون في بعده الشامل بين البلدين.





وأوضح نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، من جانبه، أن تكوين هذه الغرفة جاء نتيجة تباحث حول امكانية تدعيم التبادل التجاري الثنائي والإستثمار مما ساهم في تحقيق استثمارات مختلفة بين البلدين بقيمة 700 مليون دينار.





وشدّدت رئيسة الغرفة، دنيا هدّة اللوز، بالمناسبة، على أهمية دور أعضاء كلّ من الغرفة وجمعية الصداقة في تدعيم العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة البرتغالية في تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية.





وقد حضر حفل تدشين الغرفة كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، وسفير البرتغال بتونس، جوزي فريديريكو لودوفيتش، ورئيس الوكالة البرتغالية للإستثمار والتجارة الخارجية، لوي كاسترو هنريكس ورئيس جمعية الصداقة التونسية البرتغالية، زياد تلمساني.



