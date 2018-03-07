رئيس قائمة الاتحاد المدني يعلن دعم كمال إيدير في منصب شيخ مدينة تونس





أعلن مهدي الرباعي، رئيس قائمة الاتحاد المدني المتحصلة على 6 مقاعد بالمجلس البلدي لبلدية تونس، أنه قرر دعم رئيس قائمة حركة نداء تونس كمال إيدير.

وقال مهدي الرباعي، في تدوينة نشرها على حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''بعد تفكير عميق قررت عدم تقديم ترشحي لمنصب شيخ مدينة تونس/ رئيس بلدية تونس، ودعم السيد كمال ايدير لخبرته ومهنيته وخاصة من أجل إبقاء إدارة بلدية تونس للعائلة المدنية التقدمية''.

وأضاف مهدي الرباعي ''سأطلب من زملائي المنتخبين عن قائمة الإتحاد المدني التصويت أيضا للسيد كمال إيدير''.

الجدير بالذكر، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، توزيع المسؤوليات صلب بلدية تونس خلال جلسة انتخابية سيشرف عليها والي تونس الشاذلي بوعلاق.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الانتخابية تنافسا على منصب "شيخ المدينة بين رئيسة قائمة حركة النهضة (21مقعدا) سعاد عبد الرحيم، ومرشح حركة نداء تونس (17 مقعدا) كمال إيدير.



