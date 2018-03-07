خبيرة اقتصادية: تحسن المنظومة الأمنية كان أهم داعم للنمو الاقتصادي
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:53 ص
نعيم يوسف
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه بدون أمن لا يوجد اقتصاد، وتحسن المنظومة الأمنية ومنظومة الطاقة بعد 30 يونيو كان أهم داعم للنمو الإقتصادى.
وأضافت "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردى" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، أن المنظومة الأمنية تحسنت، ثم تحسنت منظومة الطاقة والكهرباء، والتي كنت تنتج خسائر مادية للمصانع والشركات، وتم تدارك ذلك، وتغيير استراتيجية الطاقة، وتوسعت مصادر الطاقة.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن ذلك تبعه تغير في استراتيجية الدولة من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة، وهذا مهم لأن هذا كان يؤثر على سعر الدولار، والعملة.
وأضافت "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردى" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، أن المنظومة الأمنية تحسنت، ثم تحسنت منظومة الطاقة والكهرباء، والتي كنت تنتج خسائر مادية للمصانع والشركات، وتم تدارك ذلك، وتغيير استراتيجية الطاقة، وتوسعت مصادر الطاقة.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن ذلك تبعه تغير في استراتيجية الدولة من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة، وهذا مهم لأن هذا كان يؤثر على سعر الدولار، والعملة.
المزيد عن: مصر سهر الدماطي خبيرة مصرفية العملة