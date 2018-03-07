عبدالله النجار: من يصدر فتوى تكدر السلم العام يجب معاقبته



وأضاف "النجار"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أنه كما أن الصعود على المنبر يجب أن يكون بتصريح من وزارة الأوقاف، يجب أن تكون الفتوى كذلك.



وأوضح، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من يخطئ في فتوى، ويصدر فتوى تكدر السلم العام يجب معاقبته، وهذا أمر اتفق عليه العلماء.

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن خطورة الفتوى هي أنها تعطي للشخص رخصة بأن يذهب بها للمحكمة، والقاضي لا يراجع الأمور الخاصة بالإفتاء في الدين.