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أبي صقل يدعم صفوفه بـ 9 لاعبين للموسم الجديد

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:04 ص
أبي صقل يدعم صفوفه بـ 9 لاعبين للموسم الجديد
أحمد سالم
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شيماء أمين
 

نجح نادي أبي صقل أحد أندية الممتاز "ب" في مجموعة القاهرة والقناة بقيادة أحمد سالم لاعب الإسماعيلي الأسبق، في التعاقد مع 9 لاعبين بشكل رسمي.

 

وضم الفريق كل من هيثم جمال لاعب أهلي شندي والحمام السابق ومهاب معتمد لاعب أبو كبير وعمرو فتحي لاعب دمياط وعبد الله خالد من نجوم المستقبل.

 

كما نجح في ضم عبد الحميد شبانة لاعب الأهلي الأسبق، ومحمد عبد المقصود لاعب المقاولون والمحلة السابق وأحمد عبد الله لاعب المقاولون والمدينة المنورة السابق وإسلام محمد لوكا لاعب غزل دمياط السابق ومحمود عبد الواحد لاعب دمياط.

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