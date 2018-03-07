رئيس الزمالك: تعاقدنا مع عبد الله السعيد ردا على اتفاق الأهلي مع الشناوي

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يوجد لاعب انتقل أو سينتقل إلى نادي الأهرام، إلا واستغل وكيله الفرصة للحصول على الأموال.

وقال مرتضى خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "عقود طارق حامد وأحمد توفيق وباسم مرسي تنتهي في يناير القادم، وسيكونوا متاحين في سوق الانتقالات".

وأضاف: "تعاقدت مع عبدالله السعيد، بعدما اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع أحمد الشناوي مباشرة".

وتابع: "الأهلي كان عليه أن يرد على الزمالك بالتعاقد مع أقوى اللاعبين من القلعة البيضاء بعدما تعاقدنا مع عبد الله السعيد".

واستطرد: "تحدثت مع الشناوي وطلب مني 10 مليون في العام الواحد مقابل البقاء في الزمالك وتم التجديد له 5 سنوات، ووافقت لكي لا يرحل إلى الأهلي، ولكنني حالياً قلت له أن يأتي بأي عرض احترافي مناسب وسأوافق".

وأكمل: "عرض علينا أن يتم التعاقد مع طارق حامد مقابل 2.5 مليون يورو، وعقد طارق كان مليون و200 ألف، وطلب مقابل التجديد مبلغ 7 مليون وقد وافقنا".

وأشار بقوله: "وكيل طارق حامد حاز على العقدين القديم والجديد من أجل تحريض نادي الأهرام لكسر الشرط الجزائي ودفع 2 مليون دولار".

وأردف: "بعد أن نفذنا جميع مطالب طارق حامد المادية من 7 مليون ثم رفعناه إلى 10 مليون، لكنه قال بأن نادي الأهرام عرض عليه راتب سنوي 18 مليون".