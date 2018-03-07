مرتضى منصور يكشف عن توأمة بين الزمالك ونادي الأهرام

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خالد جلال أحد أبناء النادي المخلصين، ووافق على العمل بأي منصب فني للقلعة البيضاء، ونجح بدرجة جيد جداً.

وقال مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "التجربة الجديدة أثبتت جشع بعض اللاعبين، وهذا يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية ويستطيع السيطرة على اللاعبين داخل وخارج الملعب".

وكشف: "تركت مهمة إدارة كافة الأمور الفنية بالفريق لكريستيان جروس، وعدم موافقة جروس على وجود خالد جلال بالجهاز الفني هو سبب رفضه لتدريب الزمالك في المرة الأولى".

وأضاف: "أوجه الشكر لأحمد مرتضى لدوره في إتمام التعاقد مع جروس، وأشكر تركي آل شيخ على دعمه في النادي، وسنعمل توأمة بين ناديي الزمالك والأهرام".

وواصل: "تركي آل شيخ يستحق كل الشكر لدوره في الرياضة المصرية ودعمه المستمر لنادي الزمالك".

وأتم في هذا السياق: "جلسات البرلمان وراء تقديم المؤتمر الصحفي للزمالك 24 ساعة".