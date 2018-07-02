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كيم كارداشيان في أحدث إطلالة لها (صورة)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:31 ص
كيم كارداشيان في أحدث إطلالة لها (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت نجمة تيلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" صورة لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهرت كارداشيان، خلال الصورة وهي تجلس برفقة صديقتيها وترتدي "هوت شورت" مثير يبرز قوامها.  

ولاقت صورة كارداشيان، إعجاب متابعي حسابها، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.


Baddie, Wifey, Baby Girl

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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