كيم كارداشيان في أحدث إطلالة لها (صورة)
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:31 ص
الفجر الفني
شاركت نجمة تيلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" صورة لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وظهرت كارداشيان، خلال الصورة وهي تجلس برفقة صديقتيها وترتدي "هوت شورت" مثير يبرز قوامها.
ولاقت صورة كارداشيان، إعجاب متابعي حسابها، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
المزيد عن: نجوم الفن نجمة مشاهير مسلسلات مزيكا كيم كارداشيان فن سينما دراما تلفزيون الواقع الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018