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إصابة علاء علي بقطع كامل في الرباط الصليبي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:44 ص
إصابة علاء علي بقطع كامل في الرباط الصليبي
علاء علي
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آية أسامة
 

 

 

تعرض علاء على مهاجم فريق بتروجت لقطع كامل في الرباط الصليبي، بعد التحامه مع أحد مدافعى الإسماعيلي فى المباراة الودية التي جمعتهما أول أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

 

كما أكد اللاعب أنه سيتوجه إلى الدكتور أحمد عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل لتحديد موعد إجراء العملية الجراحية.

 

جدير بالذكر أن أحد مدافعي الإسماعيلي التحم معه، لتأتي قدمه بين قدمي اللاعب أثناء تعرضه للسقوط على الأرض مما أدى لحدوث الإصابة.

 

المزيد عن: علاء علي رياضة الرباط الصليبي الأخبار الرياضية إصابة علاء علي أخبار الرياضة
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