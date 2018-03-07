إصابة علاء علي بقطع كامل في الرباط الصليبي

تعرض علاء على مهاجم فريق بتروجت لقطع كامل في الرباط الصليبي، بعد التحامه مع أحد مدافعى الإسماعيلي فى المباراة الودية التي جمعتهما أول أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

كما أكد اللاعب أنه سيتوجه إلى الدكتور أحمد عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل لتحديد موعد إجراء العملية الجراحية.

جدير بالذكر أن أحد مدافعي الإسماعيلي التحم معه، لتأتي قدمه بين قدمي اللاعب أثناء تعرضه للسقوط على الأرض مما أدى لحدوث الإصابة.